Про це повідомляється на офіційному сайті IFFHS (Міжнародної федерації футбольної історії та статистики).
Перше місце посіла француженка Стефані Фраппар, яка набрала 155 балів. Друге росіянка Анастасія Пустовойтова (60 балів), а третє Естер Штаублі зі Швейцарії (25 балів). Катерина Монзуль набрала 20 балів та посіла четверте місце. На п’ятому місці опинилася Едіна Алвес Батіста з Бразилії.
У березні 2021 Монзуль та Фраппар були першими арбітринями в історії матчів чемпіонату світу серед чоловіків. Вони працювали на поєдинках суперників збірної України у груповому раунді “Євро-2020”.
Катерина Монзуль – перша арбітриня України, яка потрапила до елітної категорії арбітрів та арбітринь ФІФА.
- Нагадаємо, що у 2016 році Монзуль стала головною арбітринею матчу української футбольної Прем’єр-ліги, ставши першою жінкою на цій посаді.