Українська арбітриня Катерина Монзуль увійшла до п’ятірки найкращих арбітринь 2021 року. Вона посіла 4 місце в списку від Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.

Про це повідомляється на офіційному сайті IFFHS (Міжнародної федерації футбольної історії та статистики).

Перше місце посіла француженка Стефані Фраппар, яка набрала 155 балів. Друге росіянка Анастасія Пустовойтова (60 балів), а третє Естер Штаублі зі Швейцарії (25 балів). Катерина Монзуль набрала 20 балів та посіла четверте місце. На п’ятому місці опинилася Едіна Алвес Батіста з Бразилії.

У березні 2021 Монзуль та Фраппар були першими арбітринями в історії матчів чемпіонату світу серед чоловіків. Вони працювали на поєдинках суперників збірної України у груповому раунді “Євро-2020”.

Катерина Монзуль – перша арбітриня України, яка потрапила до елітної категорії арбітрів та арбітринь ФІФА.