Сьогодні, 1 червня, дітей зі сходу України евакуював "супергеройський" потяг.

Про це повідомила Укрзалізниця у Facebook.

Маленьких пасажирів у День захисту дітей евакуювали персонажі західних супергеройських блокбастерів.

УЗ опублікувала відповідні світлини в дописі. На них дітям допомагають евакуюватися Бетмен та Людина-павук.

Користувачі Facebook у коментарях підтримали акцію “Укрзалізниці”, присвячену Дню захисту дітей.

“Евакуаційний рейс – це жахлива річ. А така підтримка дітей – це Чудово! Ідея Супер”, – пишуть вони.

Слід зазначити, що УЗ і далі надає потяги для евакуації українців із зони бойових дій. Зокрема, спеціальний медичний потяг перевізника вивозить поранених цивільних до Львова з регіонів, де тривають бойові дії.