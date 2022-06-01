Про це повідомила Укрзалізниця у Facebook.
Маленьких пасажирів у День захисту дітей евакуювали персонажі західних супергеройських блокбастерів.
УЗ опублікувала відповідні світлини в дописі. На них дітям допомагають евакуюватися Бетмен та Людина-павук.
Користувачі Facebook у коментарях підтримали акцію “Укрзалізниці”, присвячену Дню захисту дітей.
“Евакуаційний рейс – це жахлива річ. А така підтримка дітей – це Чудово! Ідея Супер”, – пишуть вони.
Слід зазначити, що УЗ і далі надає потяги для евакуації українців із зони бойових дій. Зокрема, спеціальний медичний потяг перевізника вивозить поранених цивільних до Львова з регіонів, де тривають бойові дії.
- Раніше повідомлялося, що “Укрзалізниця” та “Укрпошта” забезпечать виплату внутрішньо переміщеним особам грошей від держави одразу на вокзалі.
- Також Шмигаль зазначав, що “Укрзалізниця” здійснюватиме закупівлю нафтопродуктів у ролі замовника.