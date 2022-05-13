Про це повідомили #Букви.
Зламана липа є ботанічною пам’яткою природи та однією з найстаріших лип у столиці України.
Вона знаходиться на початку Андріївського узвозу, поблизу Національного музею історії України та залишків фундаменту Десятинної церкви.
Стовбур дерева має обхват 5 метрів, а висота – близько 10 метрів.
Кореспондент #Букв поспілкувався з перехожими, які розповіли, що такі старі дерева потрібно підпирати, тоді і сильний вітер не завдасть їм пошкоджень.
На момент буревію біля дерева була лише одна підпірка, яку встановили вже дуже давно. Мабуть, через це сильний вітер і пошкодив ботанічну пам’ятку.
“Це дерево – дуже цінна історична пам’ятка, і його слід було б обкласти мішками, рятуючи від бомбардувань, але ніхто цього не робить”, – додали перехожі.
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