Про це повідомили #Букви.
Мурал нанесено на будинку за адресою Авіаконструктора Антонова, 13, у Солом’янському районі Києва. На ньому зображена Богородиця, яка тримає у руках переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 Javelin.
Як відомо, Javelin став своєрідним символом російсько-української війни поряд із БПЛА Bayraktar.
Авторами зображення є творча група Kailas-V — Сергій Якименко, Яна Волк, Роман Портола та Андрій Пальваль
Слід зазначити, що спільнота по-різному сприйняла мурал. Зокрема, Рада церков висловила протест проти нього.
Водночас митці, які створили мурал, зазначають, що він не має нічого спільного з релігією та жодним чином не має образити почуття вірян.
- Нагадаємо, обсяги виробництва ракетних комплексів Javelin планують подвоїти.
- Також Рада Євросоюзу ухвалила ще €500 млн безпекової допомоги Україні.
- Зокрема, Збройні сили Колумбії навчатимуть українських військових розмінуванню.