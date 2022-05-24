На стіну одного з житлових будинків Києва нанесли мурал, на якому зображена Богородиця із Джавеліном.

Про це повідомили #Букви.

Мурал нанесено на будинку за адресою Авіаконструктора Антонова, 13, у Солом’янському районі Києва. На ньому зображена Богородиця, яка тримає у руках переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 Javelin.

Як відомо, Javelin став своєрідним символом російсько-української війни поряд із БПЛА Bayraktar.

Авторами зображення є творча група Kailas-V — Сергій Якименко, Яна Волк, Роман Портола та Андрій Пальваль

Слід зазначити, що спільнота по-різному сприйняла мурал. Зокрема, Рада церков висловила протест проти нього.

Водночас митці, які створили мурал, зазначають, що він не має нічого спільного з релігією та жодним чином не має образити почуття вірян.