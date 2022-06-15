Організатори виставки "Комунізм = Рашизм" мають на меті провести паралель між геноцидом українського народу в радянські часи та аналогічними діями РФ сьогодні.

Про це повідомляють #Букви.

Відкриття виставки відбулося в середу, 15 червня, на Михайлівській площі.

Мета експозиції – показати паралель між злочинами, які чинило керівництво СРСР та сучасними злочинами Росії, яка здійснила повномасштабне вторгнення до України 24 лютого.

Широкомасштабна військова агресія РФ є продовженням геноциду СРСР, спрямованого проти українців.

Зокрема, мародерство, масові вбивства, катування та переслідування носіїв української мови та культури. Все це відбувалося в минулому столітті, та продовжується й сьогодні

“Рашизм — не унікальне явище сьогодення. Насправді рашизм почався з комунізму. Їхні мета і дії — однакові. Тоталітарні режими для вбивства свідомо обирають найкращих. Як і у ХХ столітті, так і тепер, вже в столітті ХХІ, йде війна на суцільне фізичне знищення українців. Ми знову — у «розстрільних» списках, проходимо через фільтраційні табори, примусову депортацію, масові розстріли, зазнаємо катувань і мародерства”, – повідомляють автори виставки.

Також наголошується, що обидва режими є нищівними для всього українського – людей, культури, мови та історії. Росіяни руйнують українські церкви, музеї, школи, лікарні, та навіть крадуть зерно, як керівництво СРСР в минулому столітті.

























В центрі Києва відкрилася виставка «Комунізм = Рашизм» // 13 фото