Про це повідомляють #Букви.
Відкриття виставки відбулося в середу, 15 червня, на Михайлівській площі.
Мета експозиції – показати паралель між злочинами, які чинило керівництво СРСР та сучасними злочинами Росії, яка здійснила повномасштабне вторгнення до України 24 лютого.
Широкомасштабна військова агресія РФ є продовженням геноциду СРСР, спрямованого проти українців.
Зокрема, мародерство, масові вбивства, катування та переслідування носіїв української мови та культури. Все це відбувалося в минулому столітті, та продовжується й сьогодні
“Рашизм — не унікальне явище сьогодення. Насправді рашизм почався з комунізму. Їхні мета і дії — однакові. Тоталітарні режими для вбивства свідомо обирають найкращих. Як і у ХХ столітті, так і тепер, вже в столітті ХХІ, йде війна на суцільне фізичне знищення українців. Ми знову — у «розстрільних» списках, проходимо через фільтраційні табори, примусову депортацію, масові розстріли, зазнаємо катувань і мародерства”, – повідомляють автори виставки.
Також наголошується, що обидва режими є нищівними для всього українського – людей, культури, мови та історії. Росіяни руйнують українські церкви, музеї, школи, лікарні, та навіть крадуть зерно, як керівництво СРСР в минулому столітті.
В центрі Києва відкрилася виставка «Комунізм = Рашизм» // 13 фото
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