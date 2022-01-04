Режисери, продюсери та актори з франшизи фільму у спеціальному випуску розповіли про прекрасні переживання під час створення фільму.

Про це повідомляє американське видання NBCnews.

Ось 10 цікавих фактів, які вони розповіли про роботу над фільмом, переживання, стосунки.

Річард Харріс, він же Дамблдор, думав, що Фоукс – це справжній птах

Деніел Редкліфф (який грав Гаррі Поттера) та режисер Кріс Коламбус (який зняв “Філософський камінь” та “Таємну кімнату”) згадали, як фільмували певні сцени з Харрісом, який грав роль Дамблдора у перших двох фільмах.

Актори засміялися, розповідаючи про знімання сцен, у яких брали участь Харріс і Фоукс – фенікс, який служив твариною-компаньйоном Дамблдора.

У фільмах Фоукс є аніматроником. Але, за словами Коламбуса та Редкліффа, Харріс, якого після його смерті змінив у фільмах Майкла Гембона, не знав цього.

“Річард увійшов, подивився на фенікса і сказав: “Вау, як чудово дресирують тварин у наші дні!”, – сказав Коламбус.

“Ми ніколи йому не говорили”, – сказав Редкліфф.

“Він просто подумав, що це справжній птах”, – сказав Коламбус.

Навіть Альфонсо Куарон був приголомшений у ході зйомок на знімальному майданчику

Режисера Альфонса Куарона, який отримав “Оскар”, вразила одна сцена. Вона відбулась у “Хижці, що вищить”, де тріо дізнається правду про Пітера Петтігрю і Сіріуса Блека.

У цій сцені знімалися Редкліфф, Емма Вотсон (Герміон), Руперт Грінт (Рон), Гері Олдман (Сіріус Блек), Девід Тьюліс (Рімус Люпін) і Алан Рікман (Северус Снейп).

“Я ніколи в житті не знімав в сцени з таким приголомшливим складом”, – сказав Куарон на возз’єднанні.

Рікман був єдиною людиною, яка знала “повну картину” життя та почуттів Снейпа

Алан Рікман був єдиним, хто знав усю історію свого героя – про те, що Северус Снейп весь час кохав Лілі Поттер (маму Гаррі Поттера) та оберігав Гаррі протягом його шляху. Актор помер 14 січня 2016 року від раку.

У розмові між Олдманом і Редкліффом вони обговорювали, як Сіріус спочатку видавався як “розбишака”, але виявився “добрим і чуйним”.

“Хотів би і я знати повну картину”, – сказав Олдман про фільм.

Потім він повернувся до Редкліффа і сказав: “А ти знав? Ти ж був Гаррі Поттером”.

Очевидно, він мав на увазі, що Редкліфф, можливо, краще розумів, що чекає на Гаррі Поттера в майбутньому, враховуючи, що він був лідером франшизи.

Проте Редкліфф сказав:

“Я нічого не знав. Знав тільки Рікман”, – сказав актор.

Грінт такий же тупий, як Рон

Щодо третього фільму, Куарон сказав, що він попросив тріо виконати домашнє завдання: написати есе від імені персонажа.

Для режисера це був спосіб познайомитися з акторами та персонажами їх очима.

“Звичайно, Емма все прекрасно розписала”, – згадував Грінт.

“Але Руперт нічого не зробив”, – сказав Куарон.

“Я цього не зробив”, – розсміявся Грінт.

У реальному житті Фред та Джордж тролили Грінта перед сценою Святкового балу

Говорячи про сім’ю Візлі, Грінт був не єдиним, хто мав схожість зі своїм рудоволосим персонажем.

Олівер і Джеймс Фелпс, які зіграли Фреда та Джорджа, також були жартівниками за кадром.

У “Кубку вогню” є сцена, в якій професор МакГонагалл (Сміт) навчає студентів танцювати та закликає Рона продемонструвати це разом із нею.

Сцена весела та викликає сміх у багатьох.

Під час зйомок “Кубка вогню” було “багато гормонів”

У четвертому фільмі студенти Гоґвортсу дорослішають ще більше, відвідують вищезгаданий святковий бал та вперше закохуються.

За словами деяких акторів, на знімальному майданчику все було інакше.

Редкліфф описав четвертий фільм як “пік гормону, принаймні для мене”.

“Це було саме те, що ви очікували”, – сказав він, зазначивши, що у четвертому фільмі з’явилися студенти Шармбатона та Дурмстранга.

За словами Грінта, “навколо було багато гормонів”.

Чи було кохання між акторкою, яка грала Герміону та актором, який грав Драко?

Вотсон і Том Фелтон (який зіграв Драко Малфоя) дуже люблять один одного. Але все це платонічно, сказали вони.

Вона розповіла, що він — на три роки молодший за неї, до того ж був схожий на її молодшу сестру.

Фелтон сказав, що вони з Ватсоном “завжди щиро любили один одного”.

“Вона мені завжди подобалася, ми завжди були близькими по духу”, – сказав він.

Але Вотсон наголосила, що “у нас ніколи не було нічого романтичного”.

Вотсон сказала, що цілувати Грінта було однією з “найважчих завдань”, які їй доводилося робити.

Фанати Рона та Герміони нарешті отримали поцілунок, на який чекали у фінальній книзі/фільмі. Але насправді це була складна сцена для Вотсон та Грінта, попри їхні близькі стосунки за кадром.

“Наші поцілунки були найжахливішою річчю, через яку нам доводилося колись проходити”, – сказала Емма Вотсон.

Вона додала, що вона просто “пішла на це”.

“Мені здається, я знепритомнів – я просто пам’ятаю, як твоє обличчя наближалося до мого”, – згадував Грінт.

У трьох були сумніви щодо повернення у франшизу, особливо — у Вотсон

Певний час під час зйомок франшизи всі три учасники тріо боролися із “зірковою хворобою”.

“Нам навіть не спадало на думку, що у нас у всіх однакові переживання”, – сказала Вотсон.

Зрештою, тріо залишилося працювати й вони раді, що це зробили.

“Я пишаюся тим, що є частиною чогось важливого для багатьох”, – сказав Грінт.

“Ті, хто любить нас, ніколи не покидають”

У серії фільмів про Гаррі Поттера Сіріус Блек сказав Гаррі: “Ті, хто любить нас, ніколи не покидають нас”.

Тому було доречно, що самі актори під час возз’єднання згадали покійних акторів, які були частиною родини Гаррі Поттерів.

Вони вшанували пам’ять легендарних акторів, включаючи Харріса, Рікмана, Хелен МакКрорі (Нарциса, мама Драко Малфоя), Річарда Гріффітса (що зіграв Вернона Дурсля) і Джона Герта (що зіграв Олівандера).

“Вона багато чому мене навчила. Вона вміла співчувати. Працювати із нею було справжнім задоволенням”, – сказав Фелтон про МакКрорі, свою “екранну маму”, плачучи.

“Вони всі – як наша сім’я. І усі померли занадто рано”, – сказав Грінт про покійних акторів.