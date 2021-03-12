19-річна дівчина з М'янми Ма Кьялама Сін називала себе "Янголом". 3 березня її востаннє бачили живою. Дівчина у футболці з написом "Все буде добре" стала символом боротьби за демократичні цінності в країні.

Американський телеканал CNN відновив хронологію останніх миттєвостей життя “Янгола”.

Близько 12 години дня Ма бачили живою. Вона розмовляла з протестуючими, які скандували у відповідь озброєним військовим: “Ми не підемо”. Військові пішли в наступ. Близько 12:30 було прийнято рішення відступати. Протестуючі почали тікати, бо з боку військових було чутно постріли.

“Янгол” також піднялася і почала бігти, попереджаючи людей про небезпеку. Але вже через кілька секунд вона впала на землю. Ті, хто були поруч з дівчиною, розповіли, що їй в голову влучила куля.

Одразу ж Ма підняли і відвезли в лікарню на мотоциклі.

Лікар Ма, який не назвав своє ім’я, розповів, що дівчина померла після прибуття в лікарню. Причиною смерті він назвав черепно-мозкову травму викликану вогнепальним пораненням. Він показав рентгенівський знімок Ма, на якому чітко можна розглянути кулю в мозку.

Фото втікаючої Ма стало вірусним після повідомлень про смерть “Янгола”.

Перед тим як вийти з дому на свій останній протест, дівчина залишила повідомлення на сторінці в соціальній мережі. Вона вказала свою групу крові і написала, що якщо помре – нехай її органи стануть донорськими.

Друзі “Янгола” розповіли після її смерті, що вона була надзвичайно сміливою. Вона намагалася змити сльозогінний газ з людей, які постраждали від рук військових, а також кидала балони з газом назад в правоохоронців.

На наступний день після смерті Ма велика кількість людей прийшла на місце, де її застрелили, щоб організувати останній хід в пам’ять про “Янгола”.

З початку перевороту у М’янмі було зафіксовано щонайменше 55 смертей. Для розгону прихильників демократичного режиму в місті Янгон військові застосували сльозогінний газ, гумові кулі й світло-шумові гранати.