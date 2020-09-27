Відео з місця інциденту опублікувала місцева радіостанція в Twitter.

Подія трапилася на виноробні Vitivinos в іспанській провінції Альбасете.

На кадрах видно, як з величезного чана з великою швидкістю витікає червоне вино і заливає територію заводу.

SUCESOS | Reventón de un depósito de vino de unos 50.000 litros en Bodegas VITIVINOS, de Villamalea pic.twitter.com/lU5pIzZAjU — Radio Albacete (@RadioAlbacete) September 25, 2020

Відзначається, що з бочки витекло 50 000 літрів вина.

Постраждалих, окрім самого напою, немає.