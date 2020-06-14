Про це повідомили у “Дизель Шоу”.

“Напевно миші, які з’їли зерно в Держрезерві, влаштувалися авторами до колег з “Кварталу”. І тепер сценарії можна не вигадувати, а просто перезнімати чужі номери. Приємно, що нас вже вважають “живими класиками”, але авторське право в нашій країні ніхто не скасовував. Або ми чогось не знаємо?!” – прокоментували у “Дизель Шоу”.

Так, “кварталівці” для свого нового номера “Уроку англійської мови” взяли ідею і репліки з номера “Дизель Шоу” п’ятирічної давності.

2015 / 2020 Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из “Квартала”. И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают “живыми классиками”, но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?!

Приятного просмотра. Опубліковано Дизель Шоу Пʼятниця, 12 червня 2020 р.

Варто зазначити, що в коментарях користувачі обурилися: