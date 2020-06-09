Російський актор Михайло Пореченков, який вихвалявся тим, як стріляв з кулемета по українським воїнам на Донбасі, знявся в рекламі продукції французької компанії Danone в Росії.

Ролик реклами опублікований в YouTube.

Так, у жовтні 2014 року в мережі з’явився відеозапис того, як Михайло Пореченков приїхав на окуповану частину Донбасу і заради розваги постріляв з кулемета по українським військовим у Донецькому аеропорту. При цьому на акторі був одяг з нашивками “преса”.

Михайло Пореченков також знаходиться в списку осіб, яким заборонений в’їзд на територію України. Крім того, щодо актора МВС України та СБУ відкрили кримінальні провадження за участь у терористичній діяльності “ДНР” (по ст. 258-3 КК) і за участь в складі воєнізованих або збройних формувань у нападі на громадян (ст. 260 ч. 4 ).

Що стосується компанії Danone, то в Україні її продукція представлена ​​вже понад 20 років. Заводи компанії є в Херсоні “Данон Дніпро” і Кременчуці “Данон Кремез”.

Продукція компанії випускається під такими брендами: “Веселий пастушок”, “Актімель”, “Живинка”, “Простоквашино”, “Простоквашино для малюків”, “Растішка”, “Актуаль”, “YoPro”, “Даніссімо”, “Paw Patrol” , “Frozen”, “Avengers”, “Alpro”.

Також на полицях магазинів представлено дитяче харчування: “Nutrilon”, “Milupa” і “Малюк Істринський”. Клінічне харчування: “Nutrison”, “Nutridrink”, “Cubitan”, “Infatrini”, “Nutrini”, “Lophlex”, “Nutri”, “Anamix”, “KetoCal”.