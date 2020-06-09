Ролик реклами опублікований в YouTube.
Так, у жовтні 2014 року в мережі з’явився відеозапис того, як Михайло Пореченков приїхав на окуповану частину Донбасу і заради розваги постріляв з кулемета по українським військовим у Донецькому аеропорту. При цьому на акторі був одяг з нашивками “преса”.
Михайло Пореченков також знаходиться в списку осіб, яким заборонений в’їзд на територію України. Крім того, щодо актора МВС України та СБУ відкрили кримінальні провадження за участь у терористичній діяльності “ДНР” (по ст. 258-3 КК) і за участь в складі воєнізованих або збройних формувань у нападі на громадян (ст. 260 ч. 4 ).
Що стосується компанії Danone, то в Україні її продукція представлена вже понад 20 років. Заводи компанії є в Херсоні “Данон Дніпро” і Кременчуці “Данон Кремез”.
Продукція компанії випускається під такими брендами: “Веселий пастушок”, “Актімель”, “Живинка”, “Простоквашино”, “Простоквашино для малюків”, “Растішка”, “Актуаль”, “YoPro”, “Даніссімо”, “Paw Patrol” , “Frozen”, “Avengers”, “Alpro”.
Також на полицях магазинів представлено дитяче харчування: “Nutrilon”, “Milupa” і “Малюк Істринський”. Клінічне харчування: “Nutrison”, “Nutridrink”, “Cubitan”, “Infatrini”, “Nutrini”, “Lophlex”, “Nutri”, “Anamix”, “KetoCal”.
- Раніше компанія Microsoft видалила з офіційного YouTube-каналу свого представництва в РФ рекламний ролик за участю російського актора Івана Охлобистіна.
- У березні 2019 року російські актори, українофоби Іван Охлобистін і Михайло Пореченков записали кілька відеосюжетів на підтримку кандидата в президенти Володимира Зеленського.