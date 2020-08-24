Про це вона написала у Facebook.

Жінка стверджує, що під час зйомок Владіміров ліз їй між ніг та обмацував, хоча сцена цього не передбачала.

“Владіміров Володимир під час сцени неодноразово ліз своїми руками мені між ніг. У першому дублі у нього це вийшло. Коли в сцені мене потрібно було тримати за коліна, нібито заспокоювати, цей м*дак ліз мені між ніг. У другому дублі, коли він підбігає до мене ззаду – він мацав мене за сідниці”, – написала акторка.

Пост Острецової прокоментував актор Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки Михайло Аугуст. Він написав, що якщо дівчина така “недотрога”, то повинна або відмовитися від зйомок, або сидіти вдома з чоловіком.

Пізніше актор видалив пост, але PR-директор Одеського міжнародного кінофестивалю та української кіноакадемії Тетяна Власова встигла зробити скріншот і опублікувала його, закликавши актора до відповіді. Той поки ніяк це не прокоментував.