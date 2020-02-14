Кліп на пісню вже доступний в Мережі.
У романтичному відео артист насолоджується відпочинком біля океану з коханою жінкою, і співає про те, що йому не віриться, що любить вона саме його.
“Щастя неземне”. Саме так назвав Пономарьов пісню, слова і музику до якої написав сам.
“Я не можу всіх забрати на море, тому вирішив притягнути море до Вас, щоб додати більше яскравих фарб з цього неймовірного курточка Землі в наше лютневе завіконня! Гарного настрою всім закоханим тепер і в майбутньому!”, – написав артист.
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Я не можу всіх забрати на море , тому вирішив притягнути море до Вас , щоб додати більше яскравих фарб з цього неймовірного курточка Землі в наше лютневе завіконня ! Гарного настрою всім закоханим тепер і в майбутньому! #пономарьов #україна #премєра #щастянеземне #new #video #ponomarev #ukraine Повна версія на моєму YouTube, посилання в профілі
- Українська співачка Настя Каменських презентувала кліп на пісню “Lollipop”, записану спільно з іспанським виконавцем Juan Magan.