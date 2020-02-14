Український виконавець Олександр Пономарьов, якого називають головним романтиком країни, презентував нову пісню спеціально до Дня всіх закоханих.

Кліп на пісню вже доступний в Мережі.

У романтичному відео артист насолоджується відпочинком біля океану з коханою жінкою, і співає про те, що йому не віриться, що любить вона саме його.

“Щастя неземне”. Саме так назвав Пономарьов пісню, слова і музику до якої написав сам.

“Я не можу всіх забрати на море, тому вирішив притягнути море до Вас, щоб додати більше яскравих фарб з цього неймовірного курточка Землі в наше лютневе завіконня! Гарного настрою всім закоханим тепер і в майбутньому!”, – написав артист.