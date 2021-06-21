Військово-морський флот США опублікував відео "повномасштабних ударних випробувань" американського військового корабля USS Gerald R Ford, одного з найбільших і новітніх авіаносців у світі.

Про це повідомляє ABC News.

Під час ударного випробування підірвали близько 20 тонн вибухівки в кількох десятках метрах від корабля, що плив поблизу східного узбережжя Сполучених Штатів.

USS Gerald R Ford має довжину 333 метри, висоту 77 метрів і водотоннажність (кількість води, що витісняється судном) 100 000 тонн.

Геологічна служба США зафіксувала силу вибуху як землетрус силою 3,9 бала приблизно в 161 кілометрі від узбережжя Флориди.

Військово-морські сили заявили, що графік випробувань “відповідає вимогам щодо пом’якшення впливу на навколишнє середовище”, при цьому були враховані моделі міграції морської флори і фауни в районі випробувань.

“Військово-морський флот США проводить ударні випробування нових конструкцій кораблів із використанням бойової вибухівки, щоб підтвердити, що наші військові кораблі можуть продовжувати виконувати вимоги місії в суворих умовах, з якими вони можуть стикнутися в бою. Перший у своєму класі авіаносець був спроєктований з використанням передових методів комп’ютерного моделювання, випробувань і аналізу, щоб забезпечити міцність корабля в бойових умовах, і ці ударні випробування дають дані, які використовуються для перевірки ударної міцності корабля”, – йдеться в заяві військово-морського флоту США.