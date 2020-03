Про це пише People.

Маючи тільки протигаз для захисту від небезпечних елементів і ремінь безпеки, Валленда подолав шлях з північного боку вулкана на південну (548 метрів) всього за 31 хвилину.

Він зазначив, що, хоча його очі сльозилися при перетині вулкана, протигаз допомагав фільтрувати небезпечні гази.

“Це було дивовижно”, – додав він.

Каскадер розповів, що він місяцями тренувався і готувався до прогулянки. За його словами, “немає ніякого способу підготуватися до виверження вулкана”, але він практикував ходьбу по канату, біля якого працювала димова машина, щоб імітувати дим.

Крім того, дружина Валленди – Ерендіра провела повітряну виставу над вулканом.

What would you be thinking if you were in Nik’s shoes right now? #VolcanoLivewithNikWallenda pic.twitter.com/uXFQH2ujWD

Off the wire and into the history books! What an incredible moment for Nik as he just touched down on the other side of the Masaya Volcano! Congratulations! #VolcanoLivewithNikWallenda pic.twitter.com/osN2l1A3bB

— Nik Wallenda (@NikWallenda) March 5, 2020