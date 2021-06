Про це повідомляє NASA.

Вихід астронавтів NASA в космічний вакуум почався о 7:42 за часом східного узбережжя США (о 14:42 за київським часом) з модуля Quest.

Астронавти змонтували на фермі P6 одну з двох панелей батарей iROSA, які 5 червня доставив на станцію вантажний корабель Dragon компанії SpaceX.

Spacewalkers @Thom_Astro (seen here) & @Astro_Kimbrough work on some get-ahead tasks to prepare for the second new solar array installation on the @Space_Station, set to take place on a future spacewalk. pic.twitter.com/pU6BIQs246 — NASA (@NASA) June 20, 2021

The 60-foot-long roll out solar arrays have successfully deployed as the space station soared over the United States. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/6mQOQ2Fj5n — International Space Station (@Space_Station) June 20, 2021

Today, in a spacewalk lasting 6 hours and 28 minutes, @Astro_Kimbrough of NASA & @Thom_Astro of @ESA completed deployment of the first of a set of new roll-out solar arrays to augment the @Space_Station‘s power supply: https://t.co/XTaEtl4Rrq pic.twitter.com/JgnbFTQgFF — NASA (@NASA) June 20, 2021

Enjoying the Earth views? As the @Space_Station flies over the Pacific, @Thom_Astro & @Astro_Kimbrough continue preparations for a second solar array installation on a future spacewalk. pic.twitter.com/hzgW1UuivZ — NASA (@NASA) June 20, 2021

Друга сонячна панель буде встановлена на МКС 25 червня в ході майбутнього виходу астронавтів у відкритий космос.

Панелі дозволять генерувати більше електроенергії для забезпечення функціонування МКС.