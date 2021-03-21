Про це повідомляє K2 Promotions (Klitschko Brothers’ professional boxing promotional company) в Facebook.

32-річний українець переміг 36-річного чилійця, чемпіона WBO Latino, Хосе Санчеса.

Денис виграв бій технічним нокаутом в третьому раунді. Наш співвітчизник затиснув суперника біля канатів та влаштував шалене бомбардування ударами.

Рефері зупинив поєдинок, врятувавши чилійського боксера від серйозних травм.

Для Дениса це був вже четвертий захист титулу Інтернаціонального чемпіона.