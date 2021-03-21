Про це повідомляє K2 Promotions (Klitschko Brothers’ professional boxing promotional company) в Facebook.
32-річний українець переміг 36-річного чилійця, чемпіона WBO Latino, Хосе Санчеса.
Денис виграв бій технічним нокаутом в третьому раунді. Наш співвітчизник затиснув суперника біля канатів та влаштував шалене бомбардування ударами.
🇺🇦Ukrainian lightweight Denys Berinchyk (15-0, 9 KO’s) scores a 3rd round TKO victory over Jose Sanchez @worldboxingorg Int’l Lightweight Title pic.twitter.com/eprPwN0Hpb
— UkraineBoxingPRO (@UkraineAtamans) March 21, 2021
Berinchyk pokonał Jose Sancheza w 3. rundzie przed czasem na dzisiejszej gali na Ukrainie. https://t.co/ErYBLnJvc3
— Dulski Boxing (@Dulskiboxing) March 21, 2021
Рефері зупинив поєдинок, врятувавши чилійського боксера від серйозних травм.
Для Дениса це був вже четвертий захист титулу Інтернаціонального чемпіона.
- У лютому 2020 року український боксер-професіонал, чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик успішно захистив свій титул.