Про це поінформували в пресслужбах Військово-морських сил США та компанії Boeing.
В обох пресслужбах зазначають, що така дозаправка в повітрі відбулася “вперше в історії”.
“Вперше в історії ВМС США та Boeing продемонстрували дозаправку повітря-повітря за допомогою безпілотного літального апарата MQ-25, що належить Boeing, для заправки іншого літака”, – йдеться в повідомленні корпорації.
Безпілотник дозаправив американський палубний багатоцільовий винищувач F/A-18 Super Hornet.
Випробувальний політ відбувся 4 червня, але про нього стало відомо зараз.
Літак і безпілотник вилетіли з аеропорту MidAmerica Airport (штат Іллінойс).
Під час польоту тестова модель безпілотника MQ-25 ввела паливо в баки винищувача ВМС США.
Під час заправки винищувач перебував на відстані менше 7 метрів від безпілотника.
До успішної дозаправки безпілотник MQ-25 здійснив 25 тестових польотів. Випробування апарату триватимуть протягом найближчих кількох місяців і включатимуть розширення діапазону польоту та випробування двигунів.
Апарат MQ-25 є важливою частиною інтеграції безпілотних систем у палубну авіацію американського флоту.
Корпорація Boeing виробляє та тестує безпілотники MQ-25 в рамках контракту з Пентагоном, який був укладений у 2018 році. Сума угоди склала $805 млн.