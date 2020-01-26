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Сорос, зокрема, озвучив два головні виклики для відкритих суспільств, назвав президента США Дональда Трампа “нарцисом” і звинуватив Facebook у роботі на американського лідера.

“Світ переживає період трансформацій. Виживання відкритих суспільств опинилося під загрозою. Хоча є ще одна криза, значно серйозніша, – зміна клімату, що ставить під загрозу виживання нашої цивілізації… Відкриті суспільства не завжди потребували настільки рішучого захисту, як це потрібно сьогодні. Близько 40 років тому, коли я почав займатися тим, що називаю “політичною філантропією”, в спину нам дув попутний вітер, прискорюючи наш рух вперед. У необхідність міжнародного співробітництва вірив у певному сенсі навіть розвалений та ідеологічно збанкрутілий Радянський Союз. Пам’ятаєте марксистське гасло “Пролетарі всіх країн єднайтеся”? Тоді Європейський союз перебував на підйомі, і я вважав його втіленням відкритого суспільства. Але після краху 2008 року ситуація обернулася проти відкритих суспільств через провал міжнародного співробітництва. Це, в свою чергу, призводить до націоналізму, який є великим ворогом відкритих суспільств”, – наголосив Сорос.

Окремо він торкнувся відносин між США і Китаєм, назвавши їх “надзвичайно складними”. Фінансист висловив думку, що лідери обох країн – Дональд Трамп і Сі Цзіньпін “намагаються максимально розширити свою владу”. Трампа він назвав “шахраєм і закінченим нарцисом, який хоче, щоб весь світ обертався навколо нього”.

“З огляду на надзвичайну ситуацію зі зміною клімату, а також заворушення в усьому світі, не буде перебільшенням сказати, що 2020 рік і наступні кілька років визначать не лише долю Сі Цзіньпіна і Трампа, а й долю всього світу”, – зазначив Сорос.

Він також заявив, що Facebook відігравав велику роль під час президентських виборів у США в 2016 році і сприяв перемозі Трампа.

“І я дійсно боюся, що він зробить так само під час виборів у 2020 році”, – додав фінансист.

Під час виступу Сорос також анонсував нову ініціативу, яку буде просувати його фонд “Відкрите суспільство”. Фінансист уточнив, що це “амбітний план зі створення нової та інноваційної освітньої мережі, яка дійсно потрібна світу: Open Society University Network”. Зазначена мережа “запропонує міжнародну платформу для навчання і досліджень”.