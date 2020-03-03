Про це пише The Verge.
Зазначається, що електричний седан BMW повторює багато характеристик передсерійної версії i4. Він буде мати запас ходу по циклу WLTP і при повному акумуляторі в 600 кілометрів. i4 буде працювати від акумуляторної батареї потужністю 80 кВт/год.
За даними компанії, один двигун електричного седана буде генерувати 390 кВт потужності, або близько 530 кінських сил. Це настільки велика потужність для одного електродвигуна, що ставить його на один рівень з двигуном внутрішнього згоряння V8.
i4 може розвивати швидкість від 0 до 100 кілометрів на годину всього за 4 секунди.
Ззовні концепт i4 має більш агресивну передню частину, ніж більшість інших BMW. У нього великі вертикально орієнтовані решітки радіатора, які тягнуться майже до землі. Але збоку і ззаду, i4 нагадує своїх численних попередників.
Інтер’єр i4 є змішаною кабіною i8, що натхненна спортивним автомобілем, і більш простору естетику i3.
Крім того, електричний седан буде мати скляний дах.
- Раніше компанія Ford показала Mustang Mach-E, повністю електричний позашляховик, який буде випущений в кінці 2020 року.