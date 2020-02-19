Це сталося на церемонії вручення музичних премій BRIT Awards в Лондоні в понеділок увечері, 18 лютого, повідомляє Variety.
Разом зі співачкою на сцену вийшли її брат Фіннеас О’Коннелл, колишній гітарист гурту The Smiths Джоні Марр і композитор Ханс Циммер (він диригував оркестром).
Варто зазначити, що під час церемонії Біллі Айліш отримала нагороду як кращий міжнародний артист.
Стрічка “Не час вмирати” (No Time To Die) стане 25-м фільмом бондіани. Роль британського спецагента уп’яте виконає Деніел Крейг.
Музику до фільму написали Ганc Циммер і колишній гітарист The Smiths Джоні Марр.
В Україні прем’єра фільму запланована на квітень 2020 року.
ДОВІДКА. 18-річна Біллі Айліш здобула популярність у 2016 році завдяки публікації дебютного синглу “Ocean Eyes” на SoundCloud. У 2019 році її дебютний альбом “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” очолив американський (Billboard 200) і британський (UK Albums Chart) хіт-паради, а сингл “Bad Guy” вийшов на перше місце в Billboard Hot 100 (США).
У 2020 році Айліш стала тріумфатором музичної премії “Греммі”, вигравши всі чотири основні номінації: “Пісня року”, “Альбом року”, “Запис року” і “Кращий новий виконавець”, а також перемігши в номінації “Кращий вокальний поп-альбом”. У результаті вона стала першим з 1981 року виконавцем (і лише другим в історії після Крістофера Кроса), який отримав всі чотири головні нагороди року.
- 18-річна американська виконавиця Біллі Айлиш стала наймолодшою артисткою, пісня якої стала саундтреком до фільму No Time To Die про Джеймса Бонда.