Американська співачка і автор пісень Біллі Айліш вперше наживо виконала свій саундтрек "No Time To Die", записаний для нового фільму про Джеймса Бонда.

Це сталося на церемонії вручення музичних премій BRIT Awards в Лондоні в понеділок увечері, 18 лютого, повідомляє Variety.

Разом зі співачкою на сцену вийшли її брат Фіннеас О’Коннелл, колишній гітарист гурту The Smiths Джоні Марр і композитор Ханс Циммер (він диригував оркестром).

Варто зазначити, що під час церемонії Біллі Айліш отримала нагороду як кращий міжнародний артист.

Стрічка “Не час вмирати” (No Time To Die) стане 25-м фільмом бондіани. Роль британського спецагента уп’яте виконає Деніел Крейг.

Музику до фільму написали Ганc Циммер і колишній гітарист The Smiths Джоні Марр.

В Україні прем’єра фільму запланована на квітень 2020 року.

ДОВІДКА. 18-річна Біллі Айліш здобула популярність у 2016 році завдяки публікації дебютного синглу “Ocean Eyes” на SoundCloud. У 2019 році її дебютний альбом “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” очолив американський (Billboard 200) і британський (UK Albums Chart) хіт-паради, а сингл “Bad Guy” вийшов на перше місце в Billboard Hot 100 (США).

У 2020 році Айліш стала тріумфатором музичної премії “Греммі”, вигравши всі чотири основні номінації: “Пісня року”, “Альбом року”, “Запис року” і “Кращий новий виконавець”, а також перемігши в номінації “Кращий вокальний поп-альбом”. У результаті вона стала першим з 1981 року виконавцем (і лише другим в історії після Крістофера Кроса), який отримав всі чотири головні нагороди року.