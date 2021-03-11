Відеоролик зняла некомерційна організація Ad Council.
45-й президент США Дональд Трамп не приєднався до своїх попередників з незрозумілої причини. При цьому, він і його дружина Меланія раніше отримали щеплення проти коронавірусу.
“Ми втратили вже занадто багато людей і зазнало великих збитків”, – сказав Білл Клінтон з приводу важливості вакцинації.
“Для перемоги над цією пандемією важливо, щоб наші співгромадяни проходили вакцинацію”, – сказав Джордж Буш-молодший.
При цьому, в ролику показано, як експрезидентам США і їхнім дружинам роблять щеплення проти коронавірусу.
Наприкінці ролика політики говорять про те, що планують робити після вакцинації. Наприклад, Обама збирається поїхати до тещі на день народження, а Буш мріє подивитися матч Головної ліги бейсболу на стадіоні команди Texas Rangers.
У Центрі з контролю і профілактики захворювань повідомили, що вже було розподілено понад 123 мільйони доз вакцин, з яких для населення використовували 93,7 мільйона доз.
Майже 18% населення США, або 58,9 млн дорослих, отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.
Президент США Джо Байден раніше закликав американців продовжувати зберігати обережність та слідувати рекомендаціям Центрів з контролю та профілактики захворювань.
- 6 березня Сенат США проголосував за план президента Джо Байдена з боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19. Це пакет фінансової допомоги на суму 1,9 трлн доларів. Таким чином, політики реалізували перший пріоритет Білого дому.
- Президент США Джо Байден різко розкритикував губернаторів штатів Техас та Міссісіпі через те, що вони скасували вимогу стосовно обов’язкового носіння захисних масок.
- Очільниця Центру по контролю й профілактиці захворювань США (CDC) Рошель Валенська попередила щодо можливої четвертої хвилі захворюваності на COVID-19, закликавши населення вакцинуватися, а владу — не послаблювати карантинні обмеження.