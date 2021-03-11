Четверо експрезидентів США — Барак Обама, Джордж Буш-молодший, Білл Клінтон і Джиммі Картер — закликали американців взяти участь у кампанії вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Відеоролик зняла некомерційна організація Ad Council.

45-й президент США Дональд Трамп не приєднався до своїх попередників з незрозумілої причини. При цьому, він і його дружина Меланія раніше отримали щеплення проти коронавірусу.

“Ми втратили вже занадто багато людей і зазнало великих збитків”, – сказав Білл Клінтон з приводу важливості вакцинації.

“Для перемоги над цією пандемією важливо, щоб наші співгромадяни проходили вакцинацію”, – сказав Джордж Буш-молодший.

При цьому, в ролику показано, як експрезидентам США і їхнім дружинам роблять щеплення проти коронавірусу.

Наприкінці ролика політики говорять про те, що планують робити після вакцинації. Наприклад, Обама збирається поїхати до тещі на день народження, а Буш мріє подивитися матч Головної ліги бейсболу на стадіоні команди Texas Rangers.

У Центрі з контролю і профілактики захворювань повідомили, що вже було розподілено понад 123 мільйони доз вакцин, з яких для населення використовували 93,7 мільйона доз.

Майже 18% населення США, або 58,9 млн дорослих, отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

Президент США Джо Байден раніше закликав американців продовжувати зберігати обережність та слідувати рекомендаціям Центрів з контролю та профілактики захворювань.