Про це повідомляє видання The Verge.

Севідж отримав від компанії чотириногого робопса Spot на тестування. Він буде відповідати за розвиток робота і протягом року влаштовувати для нього польові випробування.

І ось Севідж оприлюднив відео, в якому продемонстрував незвичайне застосування Spot: він вирішив запрягти робопса в саморобний візок (рікшу). Рікша – дво- або триколісний транспорт, широко поширений у Східній та Південній Азії.

У проєкті Севіджа була використана модульна платформа, розроблена Boston Dynamics для Spot. Вона дозволяє компаніям створювати спеціальні функції для робота.

Для того, щоб робот зміг тягти візок, його оснастили спеціальним зчіпним пристроєм у верхній частині корпусу. Як виявилося, Spot непогано впорався зі своїм завданням.

Раніше Севідж відправив робота на смугу перешкод і змусив лізти на гору каміння, а також протискуватися крізь вузьку трубу.