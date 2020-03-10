Сімейний мультфільм Disney "Вперед" не вийде в прокат в чотирьох країнах Близького Сходу через те, що в ньому є ЛГБТ-персонаж.

Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Перший ЛГБТ-персонаж, який офіційно з’явився в новинках Disney і Pixar, озвучувала актриса Ліна Вейт.

Зазначається, що в одній сцені поліцейська-циклоп Спектр розповіла про свою дівчину.

Зокрема, мультфільм заборонили в Кувейті, Омані, Катарі і Саудівській Аравії. У Росії ж цю сцену трохи переробили, замінивши слова “дівчина” на “партнер”.

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