#Букви підготували для вас новорічний плейлист вже знайомих пісень і мелодій.

Last Christmas від групи Wham! і Джорджа Майкла

All I Want For Christmas Is You, Мераї Кері

Цього року цій пісні виповнюється 25 років.

Цього року співачка зняла новий вражаючий кліп на цю пісню.

Do They Know It’s Christmas?, Band Aid

У 1984 році ірландський музикант і актор Боб Гелдоф створив групу Band Aid, в яку увійшли 40 британських артистів. У ній співали Боно, Стінг, Рік Парфітт з Status Quo, Філ Коллінз, Пол Янг, Бой Джордж, Нік Роудс з Duran Duran, Джордж Майкл та інші. Варто відзначити, що за перший тиждень після виходу синглу було продано більше 1 млн копій.

Christmas Lights, Coldplay

Відео на композицію вийшло 1 грудня 2010 року. Кліп знімали в Лондоні біля Темзи.

Sia – Santa’s Coming For Us

Композицію випустили 30 жовтня 2017 року як основного синглу різдвяного альбому співачки Everyday Is Christmas. Пісня зайняла перші рядки в канадському і британському чартах.

I Wish It Could Be Christmas Everyday, Wizzard

Пісня британської рок-групи Wizzard вийшла в грудні 1973 року. Композиція тривалий час була досить популярною, хоча в чартах вище четвертого місця не піднімалася.

Happy New Year, ABBA

Безсумнівний хіт шведської групи ABBA вийшов у 1980 році. Він увійшов в альбом Super Trouper. Робоча назва пісні було більш цікавим: “Татусю, що не напивайся на Різдво” (Daddy Do not Get Drunk on Christmas Day). Незважаючи на те, що композиції майже 40 років – вона залишається популярною і нині.

Френк Сінатра – Let it snow

Let it snow – пісня, яка полюбилася не тільки американцям, але і всьому світу.

Merry Christmas, Happy Holidays – від акапельного гурту Pentatonix

Somewhere in my memory — John Williams

Саундтрек до фільму “Один вдома”.

Новорічні пісні у виконанні українських артистів

“Новий рік” від гурту ТІК

Mad Heads XL, “Новий рік!”

Лірична пісеня від “Скрябіна” – “А під Новий рік”

Потап і Настя Каменських

Верка Сердючка – “Новогодняя”

Радянський хіт

“5 минут” (пісня з кінофільму “Карнавальна ніч”)