Український борець вільного стилю Богдан Грицай знову озвучив свій заклик до боксера Олександра Усика - битися з ним в бою без правил.

Нове відео він опублікував на своєму YouTube-каналі.

На відео борець показав клітку для майбутнього поєдинку, яку спорудили за п’ять годин.

Він зазначив, що в своєму попередньому відео Усик визнав, що Крим – це Україна, заявив, що народився в Україні, а також, що тимчасово окупований Донбас – це також Україна.

При цьому, боксер зазначив, що живе “за правилами”, тому й битися з борцем згоден “за правилами”.

“Александр, де тут джентльменські правила? Чистий беспрєдєл. Яка комісія, які юристи? Де твоя боксерська форма? Що це за памперс на тобі?”, – звернувся до нього Грицай.

Він зазначив, що Усик, як боксер, може боксувати під час майбутнього бою, а він, як борець, буде битися так, як властиво йому. Так, між ними не буде єдиних правил бою.

“Я не буду словоблудити, як ти, і говорити, раз ти кинув виклик, то я вибираю спосіб, як боротися. Тому як борець я вибираю правила вільної боротьби”, – резюмував Грицай.

Він звернув увагу на те, що в своєму відео Усик не прийняв його виклик вийти і битися в бою без правил, а запропонував переговори.

Він підкреслив, що бій буде проходити без будь-яких правил, але Усик, якщо хоче, може боксувати і спробувати його нокаутувати.

Також Грицай зазначив, що за однієї умови готовий забрати свої слова про виклик на бій без правил назад.

Для цього Усик повинен записати відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна, в якому заявити, що Крим і Донбас – це Україна, а також закликати російського лідера перестати роз’єднувати і вбивати українців.