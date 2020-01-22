Компанія Cruise, яка належить автовиробникові General Motors, представив прототип безпілотного електромобіля під назвою Origin, призначений для спільних поїздок.

Про це пише TechCrunch.

Автомобіль, маркований фірмовим знаком Cruise оранжевого і чорного кольорів, не має керма або педалей і призначений для руху по шосе.

Інтер’єр просторий, сидіння звернені один до одного, як в деяких потягах. Біля кожного місця є персональний USB-порт, а також цифрові дисплеї, щоб надати мандрівникам інформацію про поїздку.

Генеральний директор компанії Ден Амманн наголосив, що автомобіль – це не концепція, а серійне авто, яке компанія має намір використовувати для сервісу райдшерінга (пошук попутників і спільні поїздки).

Однак навряд чи цей автомобіль з’явиться на громадських дорогах найближчим часом. Автомобіль без водія не відповідає федеральним нормам США (FMVSS), які визначають вимоги до конструкції, експлуатаційних характеристик і довговічності автомобілів.

На даний момент, за словами Амманн, Origin буде використовуватися на закритих територіях, таких як об’єкти GM в Мічігані або в кампусі Honda за межами США.