Ролик вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

На відео спортсменка тренується на велотренажері, стоїть у планці, стрибає на скакалці, а також разом зі своїм батьком відпрацьовує прийоми.

“Навколо всі закликають людей сидіти вдома і не виходити зайвий раз на вулицю. І я хочу підтримати цей заклик, і ще раз пояснити людям, що в цей важкий період ми маємо єдиний шанс зберігти своє і здоров’я наших рідних -ми повинні залишатися вдома. Але, і не треба забувати про свою фізичну форму, спортом можна займатися навіть вдома”, – зазначила Білодід.

Вона також закликала підписників тренуватися і викладати свої заняття в соцмережах з хештегом #тренуємосьразом.