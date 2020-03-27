Ролик вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.
На відео спортсменка тренується на велотренажері, стоїть у планці, стрибає на скакалці, а також разом зі своїм батьком відпрацьовує прийоми.
“Навколо всі закликають людей сидіти вдома і не виходити зайвий раз на вулицю. І я хочу підтримати цей заклик, і ще раз пояснити людям, що в цей важкий період ми маємо єдиний шанс зберігти своє і здоров’я наших рідних -ми повинні залишатися вдома. Але, і не треба забувати про свою фізичну форму, спортом можна займатися навіть вдома”, – зазначила Білодід.
Вона також закликала підписників тренуватися і викладати свої заняття в соцмережах з хештегом #тренуємосьразом.
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#stayhomestaysafe Навколо всі закликають людей сидіти вдома і не виходити зайвий раз на вулицю.І я хочу підтримати цей заклик, і ще раз пояснити людям,що в цей важкий період ми маємо єдиний шанс зберігти своє і здоров’я наших рідних-ми повинні залишатися вдома.Але, і не треба забувати про свою фізичну форму, спортом можна займатися навіть вдома.Тож, дивіться моє відео з тренування і викладайте свої заняття в соцмережах з хештегом #тренуємосьразом.💪🏻 Song- Pump up the Jam🎶
- Про 19-річну українську дзюдоїстку Дарину Білодід, що в серпні минулого року стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу, зняли документальний фільм.