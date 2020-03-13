Відео опубліковано на YouTube-каналі Pixar.
У центрі сюжету Джо Гарднер – шкільний учитель музики, якому випав шанс зіграти в кращому джаз-клубі міста. Але цьому не судилося статися – в результаті нещасного випадку його душа виявляється в своєрідному антиподі чистилища – в місці, де душі перебувають до народження.
Тут він об’єднується з душею під номером 22, намагаючись повернути своє життя назад.
Головні герої в оригіналі розмовляють голосами Джеймі Фокса (“Джанго звільнений”) і Тіни Фей (“Мегамозок”).
Режисером проекту став Піт Доктер (“Вгору”, “Головоломка”).
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