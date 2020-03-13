Відео опубліковано на YouTube-каналі Pixar.

У центрі сюжету Джо Гарднер – шкільний учитель музики, якому випав шанс зіграти в кращому джаз-клубі міста. Але цьому не судилося статися – в результаті нещасного випадку його душа виявляється в своєрідному антиподі чистилища – в місці, де душі перебувають до народження.

Тут він об’єднується з душею під номером 22, намагаючись повернути своє життя назад.

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<noscript><iframe title="Душа. Офіційний трейлер (український) HD" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/uWQ1F0ucCQk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Головні герої в оригіналі розмовляють голосами Джеймі Фокса (“Джанго звільнений”) і Тіни Фей (“Мегамозок”).

Режисером проекту став Піт Доктер (“Вгору”, “Головоломка”).