Про це пише CNET.

Сага про Високу республіку розгортається за 200 років до появи “Примарної загрози”, першого фільму-приквела. Тобто приблизно за 260 років до оригінального фільму “Зоряні війни”. На цій стадії у всесвіті Зоряних воєн Орден джедаїв все ще тримає Галактичну Імперію під контролем.

За словами директора Lucasfilm Майкла Сіглена, натхненням для нової саги є цитата Обі-Вана Кенобі: “Протягом більше тисячі поколінь лицарі джедаї були хранителями світу і справедливості”.

“Цю лінію ми чуємо з 1977 року, і подумали: “Як це виглядає на ділі?”, – пояснив Сіглен в тізері.

У ньому також показано, що творці представляють джедаїв цієї епохи як “лицарів за круглим столом”, тобто Орден джедаїв знаходиться на піку свого героїзму.

Але пізніше трапиться біда, і герої будуть змушені пройти багато випробувань. За словами творців, загроза виходить від “космічних вікінгів”, які живуть на краю Галактичної Імперії.

Перша фаза “Високої республіки” дебютує на серпневому фестивалі Star Wars Celebration в Анахаймі і включатиме п’ять проєктів.

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