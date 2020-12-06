Африканці з Демократичної Республіки Конго привітали українських військових з Днем Збройних сил та подякували за службу українською.

Відповідне відео розмістили на сторінці 18 окремого вертолітного загону у мережі Facebook.

На короткому відео темношкірі хлопці вітають Україну з Днем ЗСУ українською мовою. Багато з них висловили слова вдячності та побажань українським військовим.

Наприкінці відео, тримаючи в руках синьо-жовтий прапор, африканці промовили “Слава Україні! Героям слава!”.

Збройні сили України з 2012 року беруть участь у складі місії ООН щодо стабілізації ситуації у Конго.

Зокрема, 18-й окремий вертолітний загін ЗСУ розташований у місті Гома. У його складі є 250 військових. Зауважимо, це найбільший контингент ЗСУ, що бере участь у миротворчих місіях ООН.