Відповідне відео розмістили на сторінці 18 окремого вертолітного загону у мережі Facebook.
На короткому відео темношкірі хлопці вітають Україну з Днем ЗСУ українською мовою. Багато з них висловили слова вдячності та побажань українським військовим.
Наприкінці відео, тримаючи в руках синьо-жовтий прапор, африканці промовили “Слава Україні! Героям слава!”.
Збройні сили України з 2012 року беруть участь у складі місії ООН щодо стабілізації ситуації у Конго.
Зокрема, 18-й окремий вертолітний загін ЗСУ розташований у місті Гома. У його складі є 250 військових. Зауважимо, це найбільший контингент ЗСУ, що бере участь у миротворчих місіях ООН.
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