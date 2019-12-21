Відео оприлюднено в YouTube.

Пісня присвячена темі кібербулінгу, хейта в Мережі, “диванним критикам”, які живуть чужим життям і жорстко критикують інших людей в соцмережах.

“Сьогодні соцмережі стерли кордони між артистом і слухачами. Начебто і добре, ти можеш написати кому завгодно і отримати відповідь безпосередньо. Але водночас для артиста це пастка. Відповіси – людина починає думати, що ти будеш з нею спілкуватися постійно. Не відповіси – “зазналася, зіркова хвороба”. Іноді люди не розуміють, що у тебе є сім’я, особисте життя, ти не можеш відповісти всім! Ну і головне – це кібербулінг, якому піддаються, як артисти, так і звичайні люди. Коментарі в соцмережах можуть боляче поранити, особливо, якщо це не критика, а образи. Адже ніхто з хейтерів ніколи не посмів би сказати все це в очі, а написати в соцмережах – легко і просто. Тому ми з Alyona Alyona присвятили “Забирай” темі хейту в інтернеті”, – зазначила Джамала, коментуючи ідею пісні.

Як повідомляє Vogue, над музикою працювали Джамала і бітмейкер Teejay, автор тексту – Alyona Alyona.