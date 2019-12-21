Відео оприлюднено в YouTube.
Пісня присвячена темі кібербулінгу, хейта в Мережі, “диванним критикам”, які живуть чужим життям і жорстко критикують інших людей в соцмережах.
“Сьогодні соцмережі стерли кордони між артистом і слухачами. Начебто і добре, ти можеш написати кому завгодно і отримати відповідь безпосередньо. Але водночас для артиста це пастка. Відповіси – людина починає думати, що ти будеш з нею спілкуватися постійно. Не відповіси – “зазналася, зіркова хвороба”. Іноді люди не розуміють, що у тебе є сім’я, особисте життя, ти не можеш відповісти всім! Ну і головне – це кібербулінг, якому піддаються, як артисти, так і звичайні люди. Коментарі в соцмережах можуть боляче поранити, особливо, якщо це не критика, а образи. Адже ніхто з хейтерів ніколи не посмів би сказати все це в очі, а написати в соцмережах – легко і просто. Тому ми з Alyona Alyona присвятили “Забирай” темі хейту в інтернеті”, – зазначила Джамала, коментуючи ідею пісні.
Як повідомляє Vogue, над музикою працювали Джамала і бітмейкер Teejay, автор тексту – Alyona Alyona.
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#ЗАБИРАЙ Прем’єра відео! ⠀ Сьогодні соцмережі стерли кордони між артистом і слухачами. Начебто і добре, ти можеш написати кому завгодно і отримати відповідь безпосередньо. Але в той же час для артиста це пастка. ⠀ Відповіси – людина починає думати, що ти будеш з нею спілкуватися постійно. Не відповіси – “зазналася, зіркова хвороба”. Іноді люди не розуміють, що у тебе є сім’я, особисте життя, ти не можеш відповісти всім! 😔 ⠀ Ну і головне – це кібербулінг, якому піддаються, як артисти, так і звичайні люди. Коментарі в соцмережах можуть боляче поранити, особливо, якщо це не критика, а образи. Адже ніхто з хейтерів ніколи не посмів би сказати все це в очі, а написати в соцмережах – легко і просто. Тому ми з @alyona.alyona.official присвятили “Забирай” темі хейту в інтернеті. Вона про диванних критиків, про людей, які заповнюють свою внутрішню порожнечу ненавистю і люттю, живуть чужим життям онлайн. ⠀ Живіть і любіть одне одного офлайн. Поки ви витрачаєте час, залишаючи негативні коментарі чужій вам людині, нехай навіть і дуже відомій, в цей момент підтримка і любов потрібні вашим близьким людям. Цінуйте їх! ⠀ Link in bio ⬆️ ⠀ #jamala #alyonaalyona
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Зазвичай люди в соцмережах дуже відрізняються від того, які вони в житті. Помічають всі недоліки інших, а про свої ніби забувають😔 ⠀ Коли тобі пишуть компліменти і приємні речі лише тоді, якщо щось потрібно, коли заздрість через край, а жовту пресу споживають швидше, ніж їжу😁 ⠀ Особисто я вважаю, що обійнявши світ ближнього, можна його зрозуміти, а ставши на його шлях, можна пропустити через себе все, що на ньому було. Не судіть, і не судимі будете ❤️ ⠀ Саме про все це наш трек з @jamalajaaa «Забирай». Посилання у шапці профілю😉 Created by: WIN-WIN PRODUCTION Music by: @teejaymusic & @jamalajaaa
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