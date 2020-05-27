Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
На відео, знятому французькою природоохоронною неурядовою організацією Mer Propre в Середземному морі, видно маски і рукавички, розкидані по морському дну.
Зазначається, що забруднення викликане пандемією посилює і без того хронічну проблему пластичного забруднення.
За словами активістів, проблема забруднення стає особливо гострою зараз, коли жителі Європи стали частіше виходити на вулиці, прогулюватися біля моря і там же викидати маски.
“Ці маски – у нас їх не було довго, але у нас будуть мільярди, тому я кажу, що будьте обережні, це тільки початок”, – зазначив засновник організації Лоран Ломбард.
- Раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили, що друга хвиля коронавірусу може початися в будь-який момент, але сподіваються, що у країн буде кілька місяців, щоб до неї підготуватися.