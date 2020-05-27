Французькі екологи заявили, що пов'язане з пандемією коронавірусу масштабне виробництво засобів індивідуального захисту може стати причиною серйозного забруднення світового океану синтетичним сміттям.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

На відео, знятому французькою природоохоронною неурядовою організацією Mer Propre в Середземному морі, видно маски і рукавички, розкидані по морському дну.

Зазначається, що забруднення викликане пандемією посилює і без того хронічну проблему пластичного забруднення.

За словами активістів, проблема забруднення стає особливо гострою зараз, коли жителі Європи стали частіше виходити на вулиці, прогулюватися біля моря і там же викидати маски.

“Ці маски – у нас їх не було довго, але у нас будуть мільярди, тому я кажу, що будьте обережні, це тільки початок”, – зазначив засновник організації Лоран Ломбард.