Стримінговий сервіс Hulu замовив 20 нових епізодів мультсеріалу "Футурама", який транслювали з 1999 по 2013 роки. Продовженням займуться автори оригіналу Метт Ґрейнінґ та Девід С. Коен.

Про це повідомляє DeadLine.

Згідно з анонсом, виробництво продовження розпочнеться вже у цьому місяці, а прем’єра відбудеться у 2023-му. Очікується, що повернеться практично весь головний акторський склад: Біллі Вест, Кеті Сагал, Філ Ламарр та Моріс Ламарш.

Під питанням лише актор, котрий озвучував персонажа Бендера. За даними ЗМІ, той вважає, що гонорар за повернення має бути більшим, враховуючи популярність шоу.

Довідка. Футурама – американський мультфільм від студії 20th Century Fox. Вперше він побачив світ 28 березня 1999, а востаннє – 4 вересня 2013. Сюжет розповідає про Філіпа Фрая, 25-річного розносника піци, який був випадково заморожений у кріогенній камері й прокинувся у Новому Нью-Йорку в 3000 році.

В Україні його транслювали на каналі M1 з 2007 по 2009 рік. З 2010 по 2016 року – на QTV. А з червня 2018-го й до нині – на НЛО TV.