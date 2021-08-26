Гігантська черепаха, яка мешкає на Сейшельських островах і до цього моменту вважалася суворо вегетаріанською твариною, з'їла пташеня крячки.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За словами вчених, інцидент, який стався в липні 2020 року, є першим задокументованим фактом про навмисне полювання будь-якого виду диких черепах.

“Це абсолютно несподівана поведінка і ніколи раніше не спостерігалася у диких черепах. Гігантська черепаха переслідувала пташеня крячки уздовж колоди, врешті-решт убивши пташеня і з’ївши його. Це була дуже повільна зустріч, черепаха рухалася в звичайному повільному темпі ходьби – вся взаємодія тривала сім хвилин і була досить жахливою”, – розповів директор з досліджень в Петерхаусе і афілійований дослідник Зоологічного музею Кембриджського університету Джастін Герлах.

Герлах також додав, що по тому, як черепаха рухалася до пташеняти, можна припустити, що вона була “досвідченою”.

“Вона рухається дуже свідомо – вона не просто блукає, вона дивиться на цю крячку і йде прямо на неї, явно маючи намір щось зробити. Це говорить про те, що вона робить це навмисно. Вона знає, що робить, і робила це раніше”, – сказав він.

Хоча черепахи вважаються вегетаріанцями, раніше вони були помічені поїдаючими падаль, а також кістки і раковини равликів для отримання кальцію.

“По суті, травоїдні тварини з’їдають трохи мертвої тварини в якості джерела білка. Але це перше відео свідчення того, що вони навмисно вбивають, щоб поїсти”, – сказав Герлах.

Проте, команда вчених не може з упевненістю сказати, наскільки поширена така поведінка серед черепах, і планує продовжити їх вивчення.

За словами дослідників, гігантські черепахи – найбільші травоїдні тварини на Галапагоських і Сейшельських островах, і вони поїдають до 11% рослинності. Герлах додав, що поведінка черепахи навряд чи істотно вплине на популяцію крячок.