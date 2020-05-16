Про це повідомляє видання Rolling Stone.

У кліпі на пісню “Retrograde” піднімається тема зміни клімату.

Композиція увійшла до нового альбому групи під назвою “Gigaton”, який вийшов у березні.

За сюжетом відеокліпу головний герой приходить до ворожки. Та показує йому в магічній кулі похмуре майбутнє: зміни клімату призводять до катастрофи, міста йдуть під воду, а льодовики тануть.

Головний герой із жахом за цим спостерігає. У якийсь момент у кліпі показують обличчя віщунки. Нею виявляється Грета Тунберг.

Учасники “Pearl Jam” теж з’являються в кліпі у вигляді зображень на картах Таро.

Варто відзначити, що екоактивістка особисто не брала участі в зйомках кліпу. Її обличчя просто вирізали з існуючих відео і наклали на обличчя іншої актриси, інформує видання Variety.

Як розповів австралійський режисер Джош Ваклі, який зняв кліп, активістка бачила відео, і воно їй сподобалося.

Режисер наголосив, що Тунберг була “єдиною людиною”, яку він міг собі уявити в ролі ворожки. Кліп націлений на те, щоб “показати майбутнє, а потім спробувати змінити його”.

ДОВІДКА. “Pearl Jam” – американський рок-гурт, один із чотирьох ключових гуртів (поряд з “Alice in Chains”, “Nirvana” і “Soundgarden”) музичного руху гранж, який користувався великою популярністю в першій половині 1990-х років. Гурт швидко став відомим завдяки своєму дебютному альбому, Ten, в 1991 році. За свою більш ніж двадцятирічну кар’єру музиканти випустили десять студійних альбомів, два міні-альбоми, вісім концертних альбомів, чотири DVD, чотири збірки, тридцять два сингли і так далі.