Про це вони сказали в спеціальному відеозверненні.

“Вчора ми випустили останній кліп групи “Время и Стекло” і ми сподіваємося, що ви пережили такі ж неймовірні емоції, як і ми з “Позитивом” […] У цьому році нашій групі виповнюється 10 років. 10 років пролетіли як якась секундочка. Це велике і ціле життя. Це величезний відрізок шляху, який зробив нас щасливішими, сильніше, добрішими”, – сказала Дорофєєва.

“Ми просто продовжуємо свій шлях, ми працюємо разом, ми дружимо і немає абсолютно нічого поганого в тому, що кожен з нас як особистість і індивідуальність може продовжити свій шлях далі”, – додав “Позитив”.

Учасники гурту також зазначили, що протягом найближчого часу “Время и Стекло” перебуватиме у великому турі з шоу “Фінальні титри”, а останній концерт відбудеться 11 вересня в палаці “Україна” в Києві.

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Варто зазначити, що напередодні вийшов останній кліп групи. У ролику Надя і Льоша переглядають кумедні моменти з минулого. Але наприкінці кліпу вони розійшлися по різні боки, а на екрані з’явився напис “Час минув”.

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