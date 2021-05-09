Про це повідомляється на Facebook-сторінці “Eurovision Ukraine – Євробачення Україна”.
“Go_A відчекались на сцені! Це було дуже красиво і круто! Пресцентр просто шаленів від виступу! Обов’язково вболівайте, бо буде не просто гаряче, буде вогонь!” – йдеться у повідомленні.
Як це було, можна переглянути у відео:
Як відомо, гурт “Go_A” виступить із піснею “Шум” у першому півфіналі “Євробачення” – у вівторок, 18 травня під номером 15.
Другий півфінал конкурсу відбудеться 20 травня, а фінал – у суботу, 22 травня.
“Євробачення” цього року має відбутися в Роттердамі. Нідерланди отримали право проводити конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на конкурсі в 2019 році. Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу.
- Раніше український гурт Go_A представив оновлений варіант пісні “Шум”. Її довелося повністю переробити під формат конкурсу “Євробачення”.
- “Євробачення-2021” відбудеться наживо у Роттердамі. Артисти мають виступити наживо, але кількість учасників делегацій обмежать.
- Влада Нідерландів затвердила кількість глядачів, які зможуть відвідати міжнародний пісенний конкурс “Євробачення” в Роттердамі. Так, у конференц-центрі Rotterdam Ahoy зможуть розміститися до 3,5 тис. осіб – це близько 20% місткості майданчика.
- 16 травня відбулося музичне шоу “Євробачення: Європо, запали світло” (Eurovision: Europe Shine A Light). Його організували замість скасованого через пандемію коронавірусу конкурсу “Євробачення-2020”.