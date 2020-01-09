Відео-анонс опубліковано на YouTube-каналі Netflix.

“The Goop Lab” буде складатися з шести епізодів. Новий освітній серіал розповість про компанію Goop, яку Гвінет заснувала в 2008 році. Вона займається виробництвом косметики, продуктів харчування та інших товарів для здорового способу життя, але глядачам творці обіцяють торкнутися і більш гострих тем.

Ведучими шоу виступають сама Гвінет і контент-директор Goop Еліз Лонен. Вони обговорюватимуть питання фізичного і ментального здоров’я, в тому числі жіночу сексуальність і нестандартні цілющі практики, а також брати коментарі в експертів, лікарів і дослідників.

“The Goop Lab” досліджує питання, які стосуються кожного з нас. І в процесі роботи над цим проєктом ми постаралися розповісти, як взяти від життя все”, – зазначила Гвінет Пелтроу.

Прем’єра “The Goop Lab” запланована на 24 січня.