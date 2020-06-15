Сьогодні, 15 червня, під стінами Київської міськдержадміністрації (КМДА) проходить протест велосипедистів. Їхня основна вимога - розвиток безпечної велоінфраструктури столиці.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Учасники акції заявляють, що з початку 2020 року загинуло 5 велосипедистів – це більше, ніж за останні два роки.

Кількість велосипедистів щороку зростає, а велоінфраструктура такими великими темпами не розвивається.

Тому велосипедисти змушені, згідно з правилами дорожнього руху, користуватися автомобільними дорогами, часто наражаючись на небезпеку.

У зв’язку з цим велосипедисти, учасники велоспільнот влаштували лежачий протест на сходах перед КМДА.

Нічого особливого, звичайний ранок під КМДА 😅 Нічого особливого, звичайний ранок під КМДА 😅 P.S. На відео лежачий протест велоспільноти die-in, з вимогами розвитку безпечної велосипедної інфраструктури. Опубліковано Букви Неділя, 14 червня 2020 р.