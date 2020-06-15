Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Учасники акції заявляють, що з початку 2020 року загинуло 5 велосипедистів – це більше, ніж за останні два роки.
Кількість велосипедистів щороку зростає, а велоінфраструктура такими великими темпами не розвивається.
Тому велосипедисти змушені, згідно з правилами дорожнього руху, користуватися автомобільними дорогами, часто наражаючись на небезпеку.
У зв’язку з цим велосипедисти, учасники велоспільнот влаштували лежачий протест на сходах перед КМДА.
Нічого особливого, звичайний ранок під КМДА 😅
Нічого особливого, звичайний ранок під КМДА 😅
P.S. На відео лежачий протест велоспільноти die-in, з вимогами розвитку безпечної велосипедної інфраструктури.
Опубліковано Букви Неділя, 14 червня 2020 р.
- Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який зобов’язує учасників дорожнього руху використовувати світлоповертальні елементи в темний час доби.