Про це повідомляється в Twitter-акаунті УЄФА.
В число претендентів потрапив гол нападника збірної України Андрія Ярмоленка, який забив у ворота збірної Нідерландів. На 75-й хвилині матчу Ярмоленко взяв гру на себе та завдав удару з-за меж штрафного, поціливши у дальню дев’ятку.
Також номіновані голи лідера збірної Португалії Кріштіану Роналду в матчі з Угорщиною (3:0), нападника збірної Чехії Патріка Шика в ворота Шотландії (2:0) і захисника національної команди Австрії Штефана Лайнера з Австрії в зустрічі проти Північної Македонії (3:1).
😱 Four jaw-dropping goals! Which is your favourite? ⚽️@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020
— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021
Нагадаємо, що півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен, який переніс зупинку серця на Євро-2020, опублікував селфі з лікарні й подякував за підтримку.
Інцидент стався 12 червня на грі між Данією та Фінляндією ближче до кінця першого тайму. На полі в Копенгагені Еріксен несподівано впав на землю, гру зупинили. Йому на полі почали надавати першу медичну допомогу: штучне дихання, а потім забрали з матчу.
У цей час інші гравці збірної Данії обступили футболіста, щоб затулити його від об’єктивів телекамер.
Арбітр і футболісти покликали медиків, а ті одразу на полі зробили Еріксену серцево-легеневу реанімацію.
13 червня Еріксен прийшов до тями у лікарні.
- У понеділок, 14 червня, півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен дав перший коментар італійській пресі після зупинки серця під час матчу на Євро-2020 проти збірної Фінляндії.