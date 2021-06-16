Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначив чотири голи, які претендують на звання найкращого у першому турі групового раунду Євро-2020.

Про це повідомляється в Twitter-акаунті УЄФА.

В число претендентів потрапив гол нападника збірної України Андрія Ярмоленка, який забив у ворота збірної Нідерландів. На 75-й хвилині матчу Ярмоленко взяв гру на себе та завдав удару з-за меж штрафного, поціливши у дальню дев’ятку.

Також номіновані голи лідера збірної Португалії Кріштіану Роналду в матчі з Угорщиною (3:0), нападника збірної Чехії Патріка Шика в ворота Шотландії (2:0) і захисника національної команди Австрії Штефана Лайнера з Австрії в зустрічі проти Північної Македонії (3:1).

Нагадаємо, що півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен, який переніс зупинку серця на Євро-2020, опублікував селфі з лікарні й подякував за підтримку.

Інцидент стався 12 червня на грі між Данією та Фінляндією ближче до кінця першого тайму. На полі в Копенгагені Еріксен несподівано впав на землю, гру зупинили. Йому на полі почали надавати першу медичну допомогу: штучне дихання, а потім забрали з матчу.

У цей час інші гравці збірної Данії обступили футболіста, щоб затулити його від об’єктивів телекамер.

Арбітр і футболісти покликали медиків, а ті одразу на полі зробили Еріксену серцево-легеневу реанімацію.

13 червня Еріксен прийшов до тями у лікарні.