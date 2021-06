Про це повідомляється в Twitter-акаунті УЄФА.

В число претендентів потрапив гол нападника збірної України Андрія Ярмоленка, який забив у ворота збірної Нідерландів. На 75-й хвилині матчу Ярмоленко взяв гру на себе та завдав удару з-за меж штрафного, поціливши у дальню дев’ятку.

Також номіновані голи лідера збірної Португалії Кріштіану Роналду в матчі з Угорщиною (3:0), нападника збірної Чехії Патріка Шика в ворота Шотландії (2:0) і захисника національної команди Австрії Штефана Лайнера з Австрії в зустрічі проти Північної Македонії (3:1).

