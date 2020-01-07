Американський підприємець, винахідник, інженер і мільярдер Ілон Маск станцював на презентації електромобілів на новому заводі Tesla в Шанхаї.

Про це повідомляє Business Insider.

Маск танцював на сцені під час презентації позашляховиків Model Y.

У своєму Twitter-акаунті він описав свої рухи як “NSFW” (не годиться для роботи).

At Tesla Giga Shanghai NSFW!! pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ — Elon Musk (@elonmusk) 7 января 2020 г.



Зазначимо, що в Маска є причини бути веселими, оскільки акції Tesla виросли та збільшили ринкову капіталізацію компанії до більш ніж 80 мільярдів доларів.

Поряд з відкриттям своєї нової Шанхайської гігафабрики, Tesla оголосила про рекордні постачання по всьому світу за четвертий квартал 2019 року, включаючи 92 550 седанів Model 3 і 19 450 позашляховиків Model S / X.

Крім того, загальний показник достач Tesla за 2019 рік склав 367 500, що перевищило її власні прогнози та склало 50 % – збільшення в порівнянні з 2018 роком.