Я хочу, щоб ви панікували: виступ Грети Тунберг на Давоському форумі

#Букви опублікували повний текст виступу Тунберг.

“Рік тому я приїхала до Давоса і сказала вам, що наш дім у вогні. Я говорила, що хочу, щоб ви панікували. Мене попереджали, що говорити людям про паніку з питань клімату – небезпечне заняття. Ми не вимагаємо від вас покладатися на технології , які сьогодні навіть не існують і які, можливо, ніколи не з’являться”, – заявила Грета.

Вона звинуватила світових лідерів у відмові від зниження викидів вуглекислого газу, незважаючи на свідчення кліматичної катастрофи, що насувається.

Тунберг нагадала, що якщо людство хоче обмежити зростання глобальної температури на 1,5 градуса, то повинно дотримуватися ліміту викидів СО2 в атмосферу.

“Ми вимагаємо від учасників Всесвітнього економічного форуму в цьому році з усіх компаній, банків, інституцій та урядів наступне: негайно припинити всі інвестиції в розвідку і видобуток копалин видів палива, негайно зупинити всі субсидії на викопне паливо і негайно повністю відмовитися від викопного палива. Ми не хочемо, щоб це було зроблено в 2050-му, 2030- му або навіть в 2021 році. Ми хочемо цього прямо зараз”, – висунула вимоги школярка.

Грета підкреслила, що не має наміру здаватися.