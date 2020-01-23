23 січня

01:39 Боєць UFC МакГрегор несподівано назвав Трампа «феноменальним президентом»
01:00 На Іспанію обрушився шторм: пляжі і поля затоплені, 8 людей загинули
00:45 Я хочу, щоб ви панікували: виступ Грети Тунберг на Давоському форумі

22 січня

23:59 Лещенко «з огірками» підтримав Арахамію у припиненні «європеїзації» законів України
23:48 В Ізраїлі випробували інноваційний метод ліквідації пожеж
23:33 Вибори в США: комік Джо Роган заявив, що проголосує за Берні Сандерса
22:59 МЗС оголосив про підготовку візиту Макрона до України
22:43 Зеленський у Давосі порівняв Україну з «єдинорогом»
22:24 Трамп заявив, що демократи знову «відбирають кандидатуру» у Сандерса
21:17 NASA запустило голосування за найкраще ім'я для нового марсохода
20:59 Зеленський про війну на Донбасі: якщо всі захочуть, вона припиниться завтра
20:47 Заяву Прем'єра про відставку не варто розглядати юридично, — Разумков
20:19 Зеленський у Давосі натякнув, що в Україні дешева робоча сила
20:11 Україна співпрацюватиме з Deutsche Bahn
20:05 Зеленський на форумі в Давосі порівняв Україну з Google
19:59 До Києва досі не прийшла метеорологічна зима
19:54 Трампа звинувачують у розтраті $1 млн доларів під час інавгурації
19:39 Загороднюк виключив розведення військ по всій лінії розмежування на Донбасі
19:37 ООН закликала розслідувати причетність саудівського принца до кібератаки на Безоса
19:26 Зеленський у Давосі оголосив про податкові канікули для іноземних інвесторів
19:07 Колишньому учаснику «Х-фактора» Золотарьову скасували смертний вирок в Малайзії
18:46 «Воля» з 1 лютого суттєво збільшує тарифи для абонентів
18:34 Зеленський у Давосі: світ потребує оновлення правил міжнародної безпеки
18:31 В Україні прискорилося падіння промвиробництва
17:45 Мінські угоди є для нас прийнятними, крім одного моменту, – Загороднюк
17:43 Депутати поїхали в Давос коштом олігарха Пінчука

Я хочу, щоб ви панікували: виступ Грети Тунберг на Давоському форумі

Шведська екологічна активістка, школярка Грета Тунбер виступила з першою заявою на економічному форумі в Давосі.

Четвер, 23 січня 2020, 00:45

#Букви опублікували повний текст виступу Тунберг.

“Рік тому я приїхала до Давоса і сказала вам, що наш  дім  у вогні. Я говорила, що хочу, щоб ви панікували. Мене попереджали, що говорити людям про паніку з питань клімату – небезпечне заняття. Ми не вимагаємо від вас покладатися на технології , які сьогодні навіть не існують і які, можливо, ніколи не з’являться”, – заявила Грета.

Вона звинуватила світових лідерів у відмові від зниження викидів вуглекислого газу, незважаючи на свідчення кліматичної катастрофи, що насувається.

Тунберг нагадала, що якщо людство хоче обмежити зростання глобальної температури на  1,5 градуса, то повинно дотримуватися ліміту викидів СО2 в атмосферу.

“Ми вимагаємо від учасників Всесвітнього економічного форуму в цьому році з усіх компаній, банків, інституцій та урядів наступне: негайно припинити всі інвестиції в розвідку і видобуток копалин видів палива, негайно зупинити всі субсидії на викопне паливо і негайно повністю відмовитися від викопного палива. Ми не хочемо, щоб це було зроблено в 2050-му, 2030- му або навіть в 2021 році. Ми хочемо цього прямо зараз”, – висунула вимоги школярка.

Грета підкреслила, що не має наміру здаватися.

  • У вівторок, 21 січня, в Давосі (Швейцарія) стартував Всесвітній економічний форум, в якому візьмуть участь політики з десятків країн світу. Ключовими його темами стануть зміни клімату, розвиток бізнесу в умовах технологічних і соціальних змін і багато іншого.
  • Президент США Дональд Трамп запевнив, що його країна долучиться до ініціативи “Трильйон дерев”, розпочатої на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в рамках боротьби зі зміною клімату.
  • Дональд Трамп також розкритикував екологічних активістів, які говорять про майбутню катастрофу через проблеми з кліматом.

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!