Після вчорашнього вибуху в Бейруті (Ліван) рятувальники продовжують розбирати завали і шукати поранених, загиблих і тих, хто вижили.

Reuters в прямому ефірі показує, як виглядає місто після вибуху.

Місцева влада в режимі онлайн оновлює дані про загиблих і постраждалих. Наразі відомо, що загиблих вже більше ста, а поранених – більше 4 тисяч.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив про загибель 10 рятувальників після вибуху, повідомляє американський телеканал CNN.

Збиток, який завдав вибух, поки що обчислюється мільярдами доларів. За попередніми даними, це від 3 до 5 мільярдів доларів.

Лікарні в Бейруті не справляються з кількістю постраждалих від вибуху. У відділенні швидкої допомоги однієї з лікарень люди лежать на підлозі: деякі зі зламаними кінцівками, а деякі – з частинами скла в різних частинах тіла.

В цілому, вулиці міста після вибуху нагадують згарище: будівлі зруйновані в радіусі декількох кілометрів від епіцентру.

Під завалами досі можуть перебувати люди.

На фото можна роздивитися, що в більшості будинків немає вікон, подекуди практично повністю зруйновані будівлі. Також розкидані уламки розтрощених автомобілів. Найбільше постраждала частина міста в районі порту.

Photo by Daniel Carde/Getty Images

Президент Федерації готелів Лівану по туризму П’єр Ачкара заявив, що, вибух в порту Бейрута пошкодив 90% готелів.