Reuters в прямому ефірі показує, як виглядає місто після вибуху.
Місцева влада в режимі онлайн оновлює дані про загиблих і постраждалих. Наразі відомо, що загиблих вже більше ста, а поранених – більше 4 тисяч.
Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив про загибель 10 рятувальників після вибуху, повідомляє американський телеканал CNN.
Збиток, який завдав вибух, поки що обчислюється мільярдами доларів. За попередніми даними, це від 3 до 5 мільярдів доларів.
Лікарні в Бейруті не справляються з кількістю постраждалих від вибуху. У відділенні швидкої допомоги однієї з лікарень люди лежать на підлозі: деякі зі зламаними кінцівками, а деякі – з частинами скла в різних частинах тіла.
В цілому, вулиці міста після вибуху нагадують згарище: будівлі зруйновані в радіусі декількох кілометрів від епіцентру.
Під завалами досі можуть перебувати люди.
На фото можна роздивитися, що в більшості будинків немає вікон, подекуди практично повністю зруйновані будівлі. Також розкидані уламки розтрощених автомобілів. Найбільше постраждала частина міста в районі порту.
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Президент Федерації готелів Лівану по туризму П’єр Ачкара заявив, що, вибух в порту Бейрута пошкодив 90% готелів.
- У вівторок, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа, було чутно сильний вибух. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.
- Прем’єр-міністр Лівану Хассан Діаб оголосив середу, 5 серпня, національним днем жалоби за жертвами вибуху в бейрутському порту.
- Станом на ранок 5 серпня повідомлялося, що від потужного вибуху в Бейруті загинули, щонайменше, 78 осіб, ще близько 4000 людей поранені.
- Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух в порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що були конфісковані у 2014 році з судна “Росус”, що належало російському бізнесмену.