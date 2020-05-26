Спецназ Державного бюро розслідувань (ДБР) силою вдерся до музею Івана Гончара, де вранці відбулася презентація виставки картин із сімейного фонду подружжя Порошенків.

Кореспондент #Букв зняв відео того, як ДБР силою заходить до будівлі музею.

Спочатку вхідні двері заблокували співробітники ДБР, щоб ніхто: ні директор музею Петро Гончар, ні присутні народні депутати не змогли зайти в будівлю.

Пізніше двоє силовиків відкрили двері і туди зайшли слідчі ДБР. Також намагалися зайти народні депутати і журналісти, але їх не пускали і почалася тиснява.

За словами директора музею, правоохоронці не показли жодних документів на те, аби зайти до будівлі.

Видео: Євген Войніч, #Букви

На місці присутні Ахтем Чийгоз, народні депутати від “ЄС” Іванна Климпуш-Цинцадзе, Артур Герасимов, Ніна Южаніна.