Кореспондент #Букв зняв відео того, як ДБР силою заходить до будівлі музею.
Спочатку вхідні двері заблокували співробітники ДБР, щоб ніхто: ні директор музею Петро Гончар, ні присутні народні депутати не змогли зайти в будівлю.
Пізніше двоє силовиків відкрили двері і туди зайшли слідчі ДБР. Також намагалися зайти народні депутати і журналісти, але їх не пускали і почалася тиснява.
За словами директора музею, правоохоронці не показли жодних документів на те, аби зайти до будівлі.
Видео: Євген Войніч, #Букви
На місці присутні Ахтем Чийгоз, народні депутати від “ЄС” Іванна Климпуш-Цинцадзе, Артур Герасимов, Ніна Южаніна.
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