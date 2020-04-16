У Чорнобильській зоні загасили пожежу, яка палала 10 днів. Але картина, що залишилася після нього, змушує здригнутися.

Відео опублікувало “Громадське”.

На кадрах уздовж доріг стоять повністю обгорілі дерева – ніякої зеленої рослинності немає.

Варто зазначити, що ліс горів біля села Поліське, де до сир пір живе 13 осіб.

Пожежа в зоні відчуження палала 10 днів. Її гасили більше 500 рятувальників, а також за допомогою авіації.

Вогонь знищив 17 сіл і десятки гектарів лісу. Дикі тварини залишилися без домівки та їжі. Згоріли також туристичні локації – поліські хати та турбази.

Вогонь знищив червонокнижні рослини.

Причиною пожежі у ДСНС України називають підпали сухостою та сильний вітер, який поширив вогонь.

Згорілий ліс у Чорнобильській зоні Так виглядає згорілий ліс у Чорнобильській зоні — вогонь, який поширився на кілька десятків гектарів, знищив щонайменше 17 сіл, туристичні локації та залишив тварин без домівки й харчів. Що залишилося на місці пожежі — бачив наш Богдан Кутєпов Опубліковано hromadske.ua Середа, 15 квітня 2020 р.

Нагадаємо, що вдень 4 квітня ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження в районі Чорнобильської АЕС поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.