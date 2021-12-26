Світові збори культової стрічки "Людина-Павук: Немає шляху додому" вже перетнули позначку в $1 мільярд. Наразі це перший фільм, який зібрав таку суму в коронавірусний період.

Про це повідомляє Forbes.

25 грудня прибуток від продажів квитків у кінотеатрах на внутрішньому ринку вже становив близько $406 мільйонів та приблизно $922 мільйони у всьому світі, що є абсолютним рекордом.

Фільм однозначно є найбільш прибутковим за період пандемії, випереджаючи $904 мільйони “Битви на озері Чанджін”, а також першою “мільярдною” стрічкою з часів “Зоряних воєн: Повстання Скайвокера” ($1,073 мільярда) у грудні 2019 року.

Попередній рекорд належав фільму “Веном 2”, який у жовтні за перші три дні лише у США й Канаді зібрав понад $90 мільйонів.

Довідка. “Людина-павук: Додому шляху нема” — американський фільм про супергероя, заснований на коміксах видавництва Marvel Comics про однойменного персонажа. У головній ролі Том Голланд грає Пітера Паркера (Людину-павука). Фільм спродюсований Marvel Studios та Columbia Pictures спільно з Sony Pictures Entertainment. Є двадцять сьомою стрічкою в рамках Кіновсесвіту Marvel, і четвертою у Четвертій фазі. Є продовженням фільму “Людина-павук: Повернення додому” (2017) та “Людина-павук: Далеко від дому” (2019). Режисер фільму: Джон Воттс.