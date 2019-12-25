Відомий американський актор Кевін Спейсі записав різдвяне відео, в якому постав в образі свого героя із серіалу "Картковий будинок" – Френка Андервуда.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Відео оприлюднено на особистому YouTube-каналі Спейсі і називається “KTWK” – скорочено від “Kill Them with Kindness” (“Убий їх своєю добротою”).

На відео актор сидить біля каміна і поправляє вогонь.

“Ви ж не думали, що я знехтую можливістью побажати вам щасливого Різдва?” – зазначив актор, звертаючись до глядачів.

Спейсі назвав минулий рік “досить хорошим”, уточнивши, що покращив своє здоров’я.

У 2020 році, за словами актора, він хоче “більше добра в цьому світі”.

“У світлі цього я дещо змінив у своєму житті, і я хотів би, щоб ви приєдналися до мене. З наближенням 2020 року я хочу віддати свій голос за те, щоб в світі було більше добра. О, так, я знаю, про що ви думаєте. Він серйозно? Я абсолютно серйозний”, – зазначив Спейсі.

“І це не складно, повірте мені. Наступного разу, коли хтось зробить щось, що вам не подобається, можете піти в атаку. Але ви також можете не поспішати і зробити несподіване… Ви можете вбити їх добротою” , – додав актор.

Після цього в відео звучить зловісна музика.

Варто відзначити, що після звинувачень у сексуальних домаганнях, висунутих проти Кевіна Спейсі, творці “Карткового будинка” відмовилися від співпраці з актором. За сюжетом останнього сезону серіалу його персонаж Френк Андервуд гине при нез’ясованих обставинах.