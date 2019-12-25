Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Відео оприлюднено на особистому YouTube-каналі Спейсі і називається “KTWK” – скорочено від “Kill Them with Kindness” (“Убий їх своєю добротою”).
На відео актор сидить біля каміна і поправляє вогонь.
“Ви ж не думали, що я знехтую можливістью побажати вам щасливого Різдва?” – зазначив актор, звертаючись до глядачів.
Спейсі назвав минулий рік “досить хорошим”, уточнивши, що покращив своє здоров’я.
У 2020 році, за словами актора, він хоче “більше добра в цьому світі”.
“У світлі цього я дещо змінив у своєму житті, і я хотів би, щоб ви приєдналися до мене. З наближенням 2020 року я хочу віддати свій голос за те, щоб в світі було більше добра. О, так, я знаю, про що ви думаєте. Він серйозно? Я абсолютно серйозний”, – зазначив Спейсі.
“І це не складно, повірте мені. Наступного разу, коли хтось зробить щось, що вам не подобається, можете піти в атаку. Але ви також можете не поспішати і зробити несподіване… Ви можете вбити їх добротою” , – додав актор.
Після цього в відео звучить зловісна музика.
Варто відзначити, що після звинувачень у сексуальних домаганнях, висунутих проти Кевіна Спейсі, творці “Карткового будинка” відмовилися від співпраці з актором. За сюжетом останнього сезону серіалу його персонаж Френк Андервуд гине при нез’ясованих обставинах.
- Минулого року на Різдво Кевін Спейсі також записав відеозвернення в образі героя серіалу “Картковий будинок” – президента Френка Андервуда. Трихвилинне відео було названо “Let Me be Frank”. Це своєрідна гра слів. Фразу можна перевести як “Дозвольте мені бути Френком” або “Дозвольте мені бути відвертим”. Дане відео стало першою публічною заявою актора з осені 2017 року, коли кілька людей звинуватили його в домаганнях.