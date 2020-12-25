Про це повідомляє NBC News.

Варто зазначити, що протягом останніх років Спейсі щороку в переддень Різдва публікує на своєму YouTube-каналі подібні відео. Нинішнє – вже третє.

Перший ролик був випущений у грудні 2018 року – через рік після того, як актора звинуватили в сексуальних домаганнях, і він перестав зніматися в кіно.

І якщо в двох попередніх зверненнях Спейсі постав в образі Френка Андервуда (його героя з серіалу “Картковий будинок”), то останнє відео актор записав уже від свого імені.

У новому відео Спейсі звертається до людей, які зіткнулися з труднощами або замислюються про самогубство.

За словами актора, в 2020 році багато людей розповідали йому про свої проблеми. Дехто зізнавався в думках про те, щоб накласти на себе руки. Це надихнуло Спейсі відійти від обраного ним раніше для звернень образу Андервуда.

“Цього року багато людей поділилися зі мною своїми труднощами. Я був здатен зрозуміти їх через власні проблеми. І хоча для мене було великою честю запропонувати їм підтримку, я повинен сказати чесно: це було вище моїх сил і більше за мене. Тому що, як це не прикро, за розповідями багатьох людей, їхні справи стали настільки поганими, що вони спробували накласти на себе руки. І для мене цього достатньо, щоб цього року обрати інший підхід, визнати їхній біль і сказати всім, хто бореться з цією ідеєю або роздумує над нею: “Будь ласка, не робіть цей крок”, – зазначив актор у своєму зверненні.

“Якщо ви більше не можете перебувати там, де ви знаходитеся, якщо ви страждаєте, якщо вам потрібна допомога, якщо ви відчуваєте провину чи сором, якщо ви боретеся зі своєю ідентичністю, якщо вас притиснули до стіни або якщо ви відчуваєте, що виходу немає… Якою б не була ваша ситуація, я обіцяю вам: вихід є”, – додав Спейсі.

Він наголосив, що і зараз, під час Різдва, і після нього, завжди знайдуться люди, “які можуть зрозуміти і допомогти, навіть якщо ви цього не відчуваєте”.

“Ви не самотні”, – зазначив Спейсі.

Актор побажав щасливого Різдва і Нового року і запевнив, що новий рік стане кращим.

“Я хочу побажати вам щасливого Різдва, прекрасного 2021 року і сказати всім, хто страждає: “Стане краще. Безумовно стане краще”. Щасливих свят”, – підсумував Спейсі.

Звернення закінчується титрами з номером американської національної гарячої лінії із запобігання самогубствам.

Як відомо, в 2017 році актор Ентоні Репп публічно звинуватив Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях. Він стверджував, що це сталося в 1986 році на вечірці, коли йому було 14 років.

Згодом Спейсі звинуватили в домаганнях й інші чоловіки. Проти актора були подані кілька позовів.

До суду дійшла одна зі справ: про те, що в 2016 році Спейсі чіплявся до 18-річного юнака в ресторані. У 2019 році цю справу припинили, з актора зняли звинувачення в сексуальних домаганнях.

Всі ці події призвели до того, що кар’єра актора була фактично зруйнована. Спейсі зняли з головної ролі в серіалі “Картковий будинок”. Сцени з актором вирізали з фільму “Всі гроші світу”. Крім того, актора позбавили премії “Еммі”.

Спейсі перестав зніматися у фільмах і телешоу.