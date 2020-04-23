Вогнеборці врятували з пожежі в одній з київських квартир двох котів та реанімували їх.

Поо це повідомляє пресслужба ДСНС України.

22 квітня у Дніпровському районі столиці, в одній з квартир виникла пожежа. Полум’я швидко охопило кімнату, а дим заволік усю квартиру.

“Шанси врятуватися у будь-кого були мінімальні. Але важко уявити, наскільки мізерні шанси на порятунок домашніх тварин, які в страху та паніці, ховаються в найглибші кутки приміщень, ще більше унеможливлюючи свій порятунок”, – йдеться у повідомленні.

Проте пожежникам вдалося врятувати не тільки господаря квартири, але й двох котів, які сильно надихалися диму.

“Тому пожежним довелося реанімувати їх за допомогою апаратів зі стисненим повітрям”, – зазначають в ДСНС, підкреслюючи, що котів надалі чекає реабілітація.

Порятунок чотирилапих Як страшно звучить слово «пожежа». У голові кожного з нас воно супроводжується думками по жахливе пекуче полум’я, та страшний їдкий дим, який не дає змоги дихати. Це страшна подія, і ніхто з нас не хотів би стикнутися з цим у своєму житті.

Однак, не всім щастить.. Як приклад, вчора в Дніпровському районі столиці, в одній з квартир виникла пожежа. Полум’я швидко охопило кімнату, а дим заповнив весь простір квартири. Шанси врятуватися у будь-кого були мінімальні. Але важко уявити, наскільки мізерні шанси на порятунок домашніх тварин, які в страху та паніці, ховаються в найглибші кутки приміщень, ще більше унеможливлюючи свій порятунок. Та незважаючи на це, наші янголи-охоронці, врятували не тільки господаря квартири, а двох його чотирилапих улюбленців. Муркотики були дуже налякані та сильно надихались диму, тому пожежним довелось реанімувати їх за допомогою апаратів на стисненому повітрі. Але жахи залишились позаду, а попереду їх чекає реабілітація.

Дякуємо за роботу та самовіддану працю наших вогнеборців!Щодня вони готові ризикувати своїм життям заради спасіння інших! Дякуємо не байдужим волонтерам, які тепер опікуються долею котиків. І за це їм низький уклін! Опубліковано Головне управління ДСНС України у м.Києві Четвер, 23 квітня 2020 р.

На відео чутно, як один з котів після проведеної маніпуляції жалібно нявкає.