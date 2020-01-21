Про це пише The Hollywood Reporter.

Фільм вийде в ефір 5 квітня на YouTube-каналі Oxygen.

Двогодинний документальний фільм розповість про досвід Кім Кардашьян в якості адвоката і історії ув’язнених, засуджених до тривалих термінів.

Зокрема, в картині покажуть чотирьох американців, засуджених на тривалі тюремні терміни. Серед них – жертва торгівлі людьми і жінка, яка вбила члена сім’ї, який її домагався. Всі ці ув’язнені вважають, що отримали несправедливі вироки.

“Як тільки ви почуєте обставини, що спонукали їх прийняти ці рішення, ваше серце повністю відкриється. Я сподіваюся, що це крок до розкриття сердець і умів людей. І потім, сподіваюся, вони можуть допомогти змінити деякі реальні закони, які дійсно повинні бути змінені”, – зазначила Кардашьян.

Виконавчий продюсер Вінс ДіПерсіо вважає, що Кім приймає на себе “значну частку ризику”, виступаючи за звільнення ув’язнених.

“Вона є загальновідомою фігурою, і у неї великий бренд. Не дай Бог, щоб хтось вийшов і зробив щось жахливе, але Кім готова піти на такий ризик”, – сказав він.

Кардашьян також розповіла, що ніхто з тих, кому вона допомогла, не намагався використовувати її зв’язку в індустрії розваг для додаткової допомоги. Водночас, вона сама направляє їх в організації, які допомагають їм знайти роботу.

Зазначається, що зірка почала виступати за реформу кримінального правосуддя після того, як в 2018 році вона переконала американського президента Дональда Трампа помилувати 63-річну Еліс Марі Джонсон, яка відбувала довічне ув’язнення за зберігання наркотиків і організацію їх збуту.